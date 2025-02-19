اجازة التعديلات على الوثيقة الدستورية

إجاز اجتماع مشترك لمجلسي الوزراء والسيادة السوداني اليوم الاربعاء في بورتسودان، تعديلات على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل لسنة 2025م، حيث أجاز قانون الإجراءات الجنائية تعديل لسنة 2025م، قانون الشركات لسنة 2015 تعديل 2025م.

واوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر، ان الاجتماع إجاز ايضا قانون تشريع الاستثمار لسنة 2021م تعديل لسنة 2025م.

ولفت الاعيسر إلى تكوين لجنة خاصة للدراسة الموقف الكيني الأخير باستضافته اجتماعات أمس الثلاثاء حول الميثاق السياسي للحكومة الموازية التي تتجه ميليشيا الدعم السريع وقوى سياسية – ابرزها حزب الأمة القومي – تكوينها فى مناطق سيطرة الدعم السريع. صحيفة السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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