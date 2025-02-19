شاهد بالفيديو.. الحكم السعودي علي القحطاني يغني مع أبنائه الأغنية السودانية: (أنا لي بحري ودوني)

نشر الحكم السعودي, علي القحطاني, مقطع فيديو عبر حسابه المتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر الحكم السعودي, مع أبنائه وهم يستمعون لإحدى الأغنيات السودانية الخفيفة. https://www.facebook.com/reel/8871759016264072 القحطاني, المعروف بحبه وعشقه للغناء السوداني, وصداقته بعدد من المطربين السودانيين, دندن مع مطربين سودانيين, كانوا يرددون أغنية (أنا لي بحري ودوني). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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