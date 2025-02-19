الأمة القومي: مؤسسات الحزب ستجتمع لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن المشاركين في مؤتمر “ميثاق السودان التأسيسي” دون تفويض

قالت مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي في بيان: – نشدد على التزام الأمة القومي بمرتكزاته الأساسية كحزب سياسي ديمقراطي يعمل على ما يجمع السودانيين والتوافق على وقف الحرب ومعالجة الأزمة السودانية عبر حل سياسي قومي جامع على أسس تحفظ وحدة وسيادة السودان – مؤسسات الحزب ستجتمع لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن المشاركين في مؤتمر “ميثاق السودان التأسيسي” دون تفويض من الحزب. الجزيرة – السودان

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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