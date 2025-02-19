حل رئيس الجبهة الثورية بالسودان, الهادي إدريس, ضيفاً على قناة الجزيرة في بث مباشر للحديث عن الحكومة الجديدة والتي أسماها حكومة “السلام”. وكانت فعاليات توقيع ميثاق تشكيل حكومة مدنية في السودان, قد انطلقت بقاعة كنياتا بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الثلاثاء. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد الهادي إدريس, في حديثه للمذيع أحمد طه, أن عاصمة الحكومة الجديدة ستكون الخرطوم. وعند سؤاله عن كيف تكون الخرطوم, عاصمة لحكومتهم وهي الآن تحت سيطرة الجيش, أكد رئيس الجبهة الثورية, أن لديهم خيارات أخرى لو استعصى الأمر. كما أكد وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أنهم سيتركون أمر الحكومة الجديدة لو جلس البرهان, وحميدتي, في طاولة سلام وتم إيقاف الحرب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الهادي إدريس: (الخرطوم ستكون العاصمة للحكومة الجديدة ولو استعصى الأمر لدينا خيارات أخرى.. نتمنى جلوس البرهان وحميدتي في طاولة واحدة وإذا اتفقا سنترك أمر الحكومة الجديدة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.