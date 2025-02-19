بالفيديو.. شاهد ماذا قال الناشط صلاح سندالة عن تشكيل حكومتهم الموازية بنيروبي وساخرون يطالبون بتعيينه وزيراً للضحك

شارك الناشط السوداني, صلاح سندالة, في اجتماع ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع, بهدف تشكيل حكومة موازية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الناشط الساخر المعروف عنه مساندته القوية لقوات الدعم السريع, في القاعة التي شهدت الاجتماع بالعاصمة الكينية نيروبي. وتحدث سندالة, في لقاء مع أحد نشطاء الدعم السريع, ووصف اجتماع تشكيل الحكومة الموازية بالاستقلال الحقيقي للشعب السوداني. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حديث صلاح سندالة, ومشاركته بسخرية كبيرة حيث طالب أحدهم بضرورة تعيينه وزيراً للضحك في الحكومة المزعومة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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