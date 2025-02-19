مجزرة جديدة في حق المدنيين

*استشهاد(٦)مدنيين وإصابة (٣) آخرين من أسرة واحدة في قصف للمليشيا بالحارة(٥٦)بكرري* واصلت المليشيا المتمردة استهدافها الممنهج والمستمر للمواطنين المدنيين بمحلية كرري، وأدى القصف الذي شنته اليوم إلى وقوع مجزرة بشرية بإستشهاد ٦ أفراد من أسرة واحدة بالثورة الحارة (٥٦) من بينهم (٤) أطفال تتراوح اعمارهم بين (٣-٨) سنوات معظمهم من النساء إحداهن وإصابة (٣) آخرين أصابات متفاوتة بالشظايا الناتجة من انفجار المقذوفات داخل منزل الاسرة، وتم نقلهم إلى مستشفى النو وباشرت الكوادر العاملة بالمستشفى أسعاف المصابين بقسم الطوارئ لتلقي العلاج، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المتوفيين، .

وأدان دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم الوزير المكلف بشدة الاستهداف المستمر والممنهج للمدنيين العزل الأبرياء الآمنين في مواقع سكنهم بمحلية كرري بالأسلحة الثقيلة في مخالفة صريحة للقوانين الإنسانية والدولية، وترحم الوزير المكلف على الشهداء ورفع اكف الدعاء للمصابين بالشفاء العاجل. إعلام وزارة الصحة ولاية الخرطوم

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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