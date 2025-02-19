- 1/2
- 2/2
إطّلع عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم على إستعدادات وزارتي الزراعة والري للعروة الصيفية والخطة التأشيرية لإنجاح الموسم الزراعي لاسيما مشروع الجزيرة الذي عمدت المليشيا المتمردة إلى تدميره ضمن خطتها لتدمير مقدرات الشعب السوداني.
وأمّن سيادته لدى لقائه بمكتبه الثلاثاء وزيري الزراعة والري ومحافظ مشروع الجزيرة، على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لاسيما وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والجهات ذات الصلة لإنجاح الموسم ودحض شائعة وجود مجاعة في السودان.
من جانبه أوضح وزير الزراعة والغابات المهندس أبوبكر عمر البشرى أن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات المهمة على رأسها الإستعدادات للموسم الصيفي القادم مشيراً إلى أن الخطة التأشيرية لهذا الموسم تم وضعها مبكراً.
وأبان الوزير أنه من المتوقع زراعة أكثر من 70 مليون فدان، منها 23 مليون فدان ذرة و 12 مليون فدان دخن.
ولفت سيادته إلى أن عضو مجلس السيادة أكد على أهمية الخطة التأشيرية وضرورة التنسيق مع وزارة المالية وبنك السودان والبنك الزراعي لمناقشة الخطة وتنزيلها على أرض الواقع.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم جابر يطّلع على الخطة التأشيرية للعروة الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.