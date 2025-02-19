إبراهيم جابر يطّلع على الخطة التأشيرية للعروة الصيفية

إطّلع عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم على إستعدادات وزارتي الزراعة والري للعروة الصيفية والخطة التأشيرية لإنجاح الموسم الزراعي لاسيما مشروع الجزيرة الذي عمدت المليشيا المتمردة إلى تدميره ضمن خطتها لتدمير مقدرات الشعب السوداني.

وأمّن سيادته لدى لقائه بمكتبه الثلاثاء وزيري الزراعة والري ومحافظ مشروع الجزيرة، على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لاسيما وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والجهات ذات الصلة لإنجاح الموسم ودحض شائعة وجود مجاعة في السودان.

من جانبه أوضح وزير الزراعة والغابات المهندس أبوبكر عمر البشرى أن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات المهمة على رأسها الإستعدادات للموسم الصيفي القادم مشيراً إلى أن الخطة التأشيرية لهذا الموسم تم وضعها مبكراً.

وأبان الوزير أنه من المتوقع زراعة أكثر من 70 مليون فدان، منها 23 مليون فدان ذرة و 12 مليون فدان دخن.