حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بإعجاب كبير من قبل المتابعين الذين قاموا بمشاركته على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثق المقطع للحظة فوز سيدة سودانية بهاتف “آيفون”, وذلك خلال تواجدها بمول تجاري بإحدى دول الخليج. السودانيات الحاضرات لحظة فوز مواطنتهم, خطفن الأضواء بفرحتهن الكبيرة لفوزها بالهاتف حيث أطلقن “الزغاريد”, في أجواء احتفالية أسعدت الحاضرين وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تفوز بهاتف “آيفون” بمول بالخليج ومواطناتها يفرحن من أجلها ويطلق الزغاريد في كل مكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.