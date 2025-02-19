من الأفضل رونالدو أم ميسي؟ 100 لاعب يجيبون

لا يتوقف الجدل حول اللاعب الأفضل بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو حتى مع اقتراب مسيرتيهما الكروية من الانتهاء.

ولا يختلف اثنان على أن ميسي ورونالدو حظيا بمسيرة كروية أسطورية حققا فيها الكثير من الألقاب الجماعية والعديد من الجوائز الفردية، بالإضافة إلى تحطيمهما الكثير من الأرقام القياسية.

ولعل أكبر دليل على ذلك هو أن اللاعبين لوحدهما فازا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 13 مرة خلال الـ20 عاما الأخيرة بواقع 8 لميسي (رقم قياسي) و5 لرونالدو.

ويُضاف إلى ذلك تتويج ميسي بالكثير من الألقاب على صعيد الأندية محليا وقاريا وعالميا (برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأميركي) ومنتخب الأرجنتين مثل كأس العالم وكوبا أميركا (2).

أما رونالدو فذاق بدوره طعم النجاح على كافة الصعد في الأندية (ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، ويتوق حاليا إلى تحقيق بطولته الأولى مع النصر السعودي)، ومع منتخب البرتغال أيضا بفوزه بكأس أوروبا (يورو 2016) ودوري الأمم الأوروبية.

وخلال العقدين الأخيرين غذّت وسائل الإعلام هذا التنافس الكبير بين الأرجنتيني والبرتغالي، ففي كل مناسبة كانت تتعمد طرح سؤال “من أفضل ميسي أم رونالدو؟” على اللاعبين السابقين والحاليين وعلى المدربين أيضا.

من الأفضل ميسي أم رونالدو؟

وفي تصويت أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عام 2022 شارك فيه نحو 100 من لاعبي كرة القدم السابقين، اعتبر 66% منهم أن رونالدو حظي بمسيرة كروية أفضل من ميسي، الذي صوّت 34% فقط لصالحه.

وعندما سُئل هؤلاء اللاعبون عن النجم الذين كانوا يفضّلون اللعب معه، جاءت النتيجة هذه المرة لصالح ميسي على حساب رونالدو بواقع 72% من الأصوات للأرجنتيني مقابل 28 للبرتغالي.

ولم يتردد النجم البرتغالي مؤخرا في وصف نفسه بأنه أفضل لاعب في التاريخ وأنه اللاعب الأكمل، مستندا على ذلك بأرقامه القياسية.

وقال رونالدو، في مقابلة مطوّلة مع الصحفي الإسباني إيدو أغيري في برنامج “إل شيرنغيتو” الإسباني الرياضي الشهير (El Chiringuito)، “أعتقد أنني اللاعب الأكثر تكاملا في التاريخ، فأنا أجيد تنفيذ الركلات الحرة وألعب بكلتا القدمين، كما أنني سريع وقوي بدنيا وأتقن ضربات الرأس وأملك ارتقاء عاليا”.

وزاد “أفهم أن البعض قد يفضّل مارادونا أو ميسي أو بيليه، لكن الأرقام تتحدث أنني اللاعب الأكثر اكتمالا، أعتقد أنني الأفضل في التاريخ”.

بعدها بأيام، رد خافيير ماسكيرانو زميل ميسي السابق في برشلونة والأرجنتين ومدربه الحالي في إنتر ميامي على تصريحات رونالدو.

وقال ماسكيرانو “كريستيانو يقول إنه اللاعب الأكثر اكتمالا والأعظم في التاريخ، لدي احترام كبير له وهذا رأيه، لكنني لا أشعر بالحاجة إلى تحليل آرائه، أما أنا فلديّ وجهة نظر مختلفة”.

الجزيرة