التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية يعقد اجتماعأ تنويراً بالقاهرة

عقد التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية اجتماعاً تنويرياً لقادة هياكل التحالف بالشرق الأوسط هنئ التحالف الشعب السوداني بالإنتصارات الممتالية للقوات المسلحة والقوات الأخرى على مليشيات الدعم السريع بالخرطوم وام روابة والرهد والفاشر وقري النيل الأبيض كما ترحم التحالف على ارواح الشهداء الذين سقطوا في معركة الكرامة والضحايا المدنيين. استعرض الاجتماع جهود التحالف الديمقراطى في دعم المشروع الوطني لتحقيق السلام والوحدة مع القوي الوطنية السياسية والمجتمعية, ودعى عضويته للمشاركة بفعالية لإنجاح هذا المشروع , كما استعرض مكتب الشرق الاوسط اوضاع السودانين بالقاهرة من اللاجئين و الصعوبات التي تعترض طريقهم ، وسير العمل في البناء السياسي ودعم التحالف بالداخل ، جدد الاجتماع موقفه من دعم مؤسسات الدولة الشرعية وعلى رأسها القوات المسلحة لتحقيق الانتصار الكامل واستعادة الحياة المدنية للسودانيين وبناء السودان الجديد علي اسس جديدة. ابوبكر الصديق احمد بركة السكرتير التنظيمي لمكتب التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية- الشرق الاوسط القاهره : 17فبراير 2025م

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