الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.. إبراهيم الميرغني تم فصله من الحزب منذ الرابع من ديسمبر 2022

المتحدث باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عمر خلف الله: إبراهيم الميرغني تم فصله من الحزب منذ الرابع من ديسمبر 2022 ويمثل نفسه فقط بمشاركته في ما يسمى بميثاق السودان التأسيسي. الجزيرة_السودان

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