وزير المالية يؤكد أهمية إعادة تنشيط الربط الشبكي بين الجمارك والضرائب

أكد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أهمية تنشيط الربط الشبكي بين الإدارة العامة لقوات الجمارك وديوان الضرائب إتساقاً مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ولتحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بما يسهم في تعظيم الإيرادات العامة لمواجهة التحدي الماثل في مجال حشد الموارد الذاتية للإنفاق على الأولويات. وأشار الوزير – خلال إجتماعه بالوحدات الإيرادية بمشاركة أ. عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية، الاثنين، – إلى أهمية إستمرار النجاح الذي حققته الوحدات في العام السابق وزيادة فرص النجاح للعام الجاري بما يعزز قدرات الاقتصاد ويلبي متطلبات المرحلة. وتم الاتفاق بين الإدارة العامة لقوات الجمارك وديوان الضرائب على تكوين فريق فني مشترك لإعادة تنشيط الربط الشبكي السابق بينهما ؛ كما تم الاتفاق على إنشاء نافذة موحدة في حظيرتي الجمارك بدنقلا ومروي بهدف تنسيق وتكامل عمل الوحدتين وتسهيل إجراءات العملاء. يشار إلى أن الاجتماع تم بمشاركة مدير عام الجمارك ، أمين عام ديوان الضرائب، مدير الإدارة العامة للإيرادات القومية ومدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة. سونا

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