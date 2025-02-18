الحلو .. أن الدين علاقة فردية مع الله ويوم القيامة لا توجد حكومة لتقف بجوارك

قال عبدالعزيز الحلو قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال أن الدين علاقة فردية مع الله ويوم القيامة لا توجد حكومة لتقف بجوارك ولا لتشفع لك،، وأضاف نريد أن نحرم أؤلئك الذين يستخدمون الدين في السياسية من هذا الكرت.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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