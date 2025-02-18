مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط مركبات محملة بكريمات محظورة ووقود مهرب

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في إطار جهودها المستمرة لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب، تمكنت قوات مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر من ضبط مركبة لوري تحمل (32) طرداً من الكريمات المحظورة، إضافة إلى 8 مركبات بوكس محملة بالوقود، وجميعها قادمة من إحدى دول الجوار. وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المهربين.
حيث أشاد الفريق صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، بالدور الفاعل لقوات مكافحة التهريب في فرض الرقابة الجمركية على طول الشريط الحدودي، وحماية السواحل، وتطبيق القوانين الرامية إلى حماية البلاد من مخاطر التهريب.
كما أثنى اللواء بابكر يوسف بابكر، مساعد المدير العام، على الجهود الكبيرة التي تبذلها مكافحة التهريب في سد الثغور وحماية الإقتصاد الوطني من المهددات المختلفة.
من جانبه، وقف العميد عباس عبدالقادر دينار مدير مكافحة التهريب البحر الأحمر على هذه الضبطيات، مشيداً باليقظة العالية والإنتشار الواسع لقواته على طول الشريط الحدودي، ما أسهم في إحكام الرقابة الجمركية وتضييق الخناق على المهربين ومنع تهريب ثروات البلاد.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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