والي البحر الاحمر يستقبل السفير التركي لدى السودان

استقبل والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود بمكتبه الاثنين ببورتسودان سفير تركيا لدى السودان السفير فاتح بلديذ بحضور منسق الوكالة الوطنية التركية للتنمية بالسودان ( تيكا ) السيد / غالب ديلماز. وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الولاية وسفارة تركيا، واستعرض اللقاء مجمل القضايا الخدمية بالولاية، ورؤية الولاية حول التدخلات اللازمة في هذا المجال بالتركيز على مشروعات التعليم المياه، والصحة ، حيث اشاد الوالي بالعلاقات الأزلية والتاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين. من جانبه أبان السفير التركي ان الزيارة لوالي البحر الأحمر تأتي في إطار التنوير حول عمل مكتب تيكا ببورتسودان ، وانجازاتها خلال الفترة الماضية والتعرف على مطلوبات الولاية في المرحلة الراهنة ، التي وصفها السفير بالإضافة الحقيقية للتنمية بالبحر الأحمر . الى ذلك قدم منسق تيكا بالسودان تنويرا حول عمل تيكا بالسودان الذي امتد لأكثر من (١٦) عاما ، تم خلالها تنفيذ أكثر من(٢٠٠)مشروعا في مجالات التنمية والخدمات. سونا

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