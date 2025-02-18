أثناء متابعتي لحديث المدعو الهادي إدريس علي قناة الجزيرة مباشر مساء أمس .. طافت بمخيلتي قائمة الرجال البلهاء الذين جلسوا حين غفلة من الزمان علي كرسي السلطة في السودان ودالت لهم مقاليد السلطة بعد حريق الثورة المصنوعة ..

■ أخطر ما فعلته مجموعة الرجال البلهاء بقيادة حمدوك أنها فتحت البلاد علي مصراعيها للتدخل الأجنبي في كل شؤون بلادنا .. أفقياً ورأسياً .. ولم تكن لتلك المجموعة أدني حساسية في المضي حتي آخر شوط في مستنقع العمالة وبيع الوطن ومستقبل أجياله بثمن بخس في سوق النخاسة العالمي ..

■ حدث ماحدث في عهد أولئك العملاء لأن المخلصين من أبناء السودان قد استسهلوا الأمر وظنوا أن التحذير من خطورة الطريقة العشوائية والسبهللية التي كان يدير بها حمدوك وشلة المنظمات الدولية شأن البلاد لن تكون لها آثار كارثية علي الوطن وهو ما ثبت حقاً في أيامنا هذه !!

■ علي من يهمهم الأمر في السودان أن يأخذوا اتجاه المليشيا وكلاب صيدها إلي تشكيل حكومة خاصة بهم مأخذ الجد .. هذه الخطوة ستكون حصان طروادة الجديد لتأجيج المؤامرة علي السودان .. وحتي لا تدفع بلادنا الثمن غالياً لعمالة وخسة أمثال الهادي إدريس .. علي أجهزة الدولة العسكرية والأمنية والدبلوماسية أن تتعامل بأقصي درجات الفاعلية لمحاصرة شرارة هؤلاء العملاء في مهدها ..

■ الواقع الدولي اليوم ليس مثالياً .. وأعداء بلادنا الذين ظاهروا مليشيات وعصابات التمرد في حربهم ضد الشعب والجيش السوداني .. هؤلاء الأعداء سيفعلون المستحيل لنفخ روح الشر في حكومة (خيال المآتة) ..

■ الأشرار الذين ساندوا التمرد السريع لن يستلموا .. ولن يسلّموا بالهزيمة الساحقة التي لقنهم لها جيشنا وشعبنا في ساحات القتال ..

■ المعركة ضد مجموعة الرجال البلهاء الجُدد يجب أن تكون شاملة وأكثر شراسة ..

■ ستخسر بلادنا كثيراً إن استسهلنا المؤامرة الجديدة لمجموعة الرجال البلهاء ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد