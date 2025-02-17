والي الخرطوم يستقبل قافلة جهاز المخابرات العامة ويؤكد أن الجهاز يقاتل ويساهم في الاعمار

إستقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة قافلة المخابرات العامة وذلك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبدالسيد إبراهيم وأعضاء لجنة أمن الولاية ممثلة في مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي أمير عبد المنعم ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء الحسن علي محمد صالح.

وقاد القافلة مساعد المدير العام لجهاز المخابرات العامة اللواء مهندس أمن أحمد محمد أحمد خميس

وحيا الوالي إسهامات جهاز المخابرات العامة في حرب الكرامة وقدم الشهداء الجرحى في سبيل أن يبقى الوطن كما أثنى على جهود هيئة أمن ولاية الخرطوم التي تمثل حجر الزاوية لخطة تأمين الولاية كما شرع الجهاز في برنامج إعادة الإعمار والتنمية مقدما التهنئة بالانتصارات الاخيرة التي حققتها معركة الكرامة مترحما علي أرواح الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين وعودة المفقودين مشيدا بدعم الجهاز واسناده للمواطنين الذين تأثروا بالحرب

من جانبه اكد الواء مهندس امن احمد محمد احمد خميس مساعد المدير العام مواصله الجهاز لدعم وإسناد حكومة الولاية حتي تتجاوز هذه المرحله التي تمر بها البلاد مشيدا بالدعم الكبير من المدير العام للجهاز الفريق اول احمد ابراهيم مفضل ونائبه وقال الجهاز علي استعداد للمساهمة في برامج المرحله المقبلة في كافه انحاء البلاد/////

قافلة جهاز المخابرات العامة الداعمه لمواطني ولاية الخرطوم ماهي امتداد للاسناد الذي ظل يقدمونه طيلة الفترة السابقه.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم