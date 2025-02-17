تصدر مقطع فيديو تم تداوله حديثاً “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, حيث حظي بمشاهدات ومشاركات عالية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع تم تصويره من حفل زفاف شاب سوداني, وحسناء لبنانية, بإحدى قاعات الأفراح خارج السودان. وظهر العريس وأسرته إضافة للعروس وصديقاتها وأقاربها وهم سعيدين بالزواج الفريد من نوعه, والذي أقيم في طقوس سودانية خالصة. https://www.facebook.com/reel/901037685275853 ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد ركز الجمهور أنظاره صوب صديقات العروس وقريباتها الحسناوات اللاتي ظهرن في عدد من اللقطات. تعليقات المتابعين جاءت لطيفة خصوصاً من الجنس اللطيف الذي كان حاضراً داخل التعليقات, حيث كتبت إحدى المتابعات متحسرة: (يعني ينفع نخلي أولادنا يهربوا مننا كدة يا بنات؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. زواج شاب سوداني من حسناء لبنانية يتصدر “الترند”.. اهتمام كبير من الجمهور بأقارب العروس والجنس اللطيف يتحسر: (يعني ينفع نخلي أولادنا يهربوا مننا كدة يا بنات؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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