شاهد بالصورة والفيديو.. تيكتوكر سعودية تتحدث اللهجة السودانية بطلاقة وتقلد الفتيات السودانيات لحظة خروجهن في أجواء رائعة

خطفت تيكتوكر قيل أنها سعودية الجنسية, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد نشرها مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها. وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين, فقد أظهرت التيكتوكر “نوره”, براعة كبيرة في التحدث باللهجة السودانية بطلاقة. حيث قامت من خلال المقطع بتقليد الفتيات السودانيات, عند الخروج في أجواء رائعة وطالبتهن بإجازة عن العمل بسبب روعة الأجواء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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