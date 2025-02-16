الناطق باسم الحكومة: انتهى عهد التدخلات الخارجية والشعب السوداني فقط يحدد مايريد

قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الإعيسر، ‏انتهى زمن التدخلات الخارجية! ‏عندما عرف السودان الديمقراطية، كانت بعض الدول لا تزال تعيش تحت وطأة ظلال الاستعمار.

‏واضاف الإعيسر نحن في السودان لا نحتاج إلى دروس من أحد، وأولوياتنا بعد هذه الحرب المدمرة – التي تورطت فيها بعض دول الجوار والإقليم – تختلف عن أولويات أولئك الذين تورطوا في المؤامرة الكونية لقتل شعبنا وتهجيره بهدف تفكيك دولته وإضعافها.

وزاد قائلًا ” ‏نحن نريد بناء دولة سودانية بقيم ومفاهيم جديدة تحصن مستقبل الأجيال.

‏واكد الناطق الرسمي، نحن فقط، كشعب، من يحدد مصيره ويصنع قراراته بما يتماشى مع طموحات “سودانية وطنية خالصة” تسهم في بناء دولة قوية ومزدهرة.

وقال ‏إن إعادة بناء الدولة على أسس جديدة، ترتكز على السلام والعدالة والديمقراطية والتنمية المستدامة، وتعزيز السيادة والاستقلال، يجب أن يتم بعيدا عن التدخلات الخارجية، دون إملاءات من أي جهة كانت أو إعادة فتح الأبواب مجددا لمن ساهموا في صناعة الظروف الصعبة التي مر بها بلدنا وشعبنا في الأعوام القليلة الماضية، والتي ما زلنا ندفع فاتورتها غاليا بالدماء والموت والتهجير القسري.

وتابع بقوله : ‏اتركونا نحدد ما نريده وفق رؤيتنا، ونحن – فقط – من يحدد ما نريد وكيفية تحقيق ما نصبو إليه” فقد انتهى عهد التدخلات الخارجية!

سونا