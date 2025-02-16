مناوي :42 الف أسرة هربت من معسكر زمزم نتيجة هجمات المليشيا

قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور أن كثير من المرافق الخدمية بمعسكر زمزم خرجت من الخدمة نتيجة هجمات مليشيا الدعم السريع على معسكر زمزم التي ظلت مستمرة مشيرا إلى الأوضاع الصعبة التي يعاني منها مواطني معسكر زمزم.

وأشار مناوي لدى مخاطبته اليوم اللقاء التنويري حول الأوضاع في الفاشر ومعسكر زمزم ببورتسودان بحضور ممثلي عدد من المنظمات الدولية العاملة بالسودان أن الفاشر أيضا تعاني بشدة حيث يتم باستمرار التدوين على أماكن تواجد المواطنين بمنازلهم وهو ما يعتبر جرائم حرب يجب أن تعاقب عليها المليشيا وفق القانون الدولي.

وأضاف مناوي أن أسر كثيرة وسط وشمال الفاشر نزحت نتيجة هجمات المليشيا، متسائلا أين يوجد المجتمع الدولي واين القوانين التي يتحدث عنها، خاصة وأن معسكر زمزم للنازحين يوجد ضمن ولاية شمال داروفور، وأيضا كم من الأسر فقدت أفراد منها وأخرى تم قتلها بأكملها، كل هذه جرائم ارتكبتها المليشيا.

وأشار مناوي أن الحفاظ على حياة المواطنين أمر مهم لأنهم ليسوا طرف في النزاع، نافيا منع القوات المشتركة والقوات النظامية الأخرى اي مواطن من الخروج من معسكر زمزم، مشيرا إلى أن عدد النازحين من معسكر زمزم. يبلغ 42 الف اسرة من معسكر زمزم ومنطقة شجرة إلى مدينة الفاشر حيث يتحركوا باستمرار من أجل الحفاظ على حياتهم حيث يعانون من انعدام الأمن باستمرار

سونا