اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الهادي إدريس .. إعلان الحكومة سيتم من داخل السودان وستكون عاصمتها الخرطوم

0 نشر
هبة علي 0 تبليغ

  • الهادي إدريس .. إعلان الحكومة سيتم من داخل السودان وستكون عاصمتها الخرطوم 1/2
  • الهادي إدريس .. إعلان الحكومة سيتم من داخل السودان وستكون عاصمتها الخرطوم 2/2

رئيس الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس للجزيرة مباشر: سنوقع بعد غد الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي على الميثاق التأسيسي الذي يشمل الأسس والمبادئ التي يجب أن تقوم عليها الدولة السودانية بجيش واحد وشرطة واحدة .

الجزيرة السودان

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر الهادي إدريس .. إعلان الحكومة سيتم من داخل السودان وستكون عاصمتها الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا