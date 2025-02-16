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ردت الصحفية والإعلامية السودانية, المعروفة عائشة الماجدي, على القيادي بالدعم السريع الربيع عبد المنعم, بتدوينة نالت إعجاب المتابعين.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “الربيع”, كان قد أشعل ثورة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاته التي أطلقها في بث مباشر استفز عبرها أهالي الجزيرة.
وقال القيادي بالدعم السريع, في حديثه الذي وجهه لأهالي الجزيرة: (عندنا أولاد عندكم عاوزين نستعيدهم), في إشارة للاغتصابات التي ارتكبها جنود الدعم السريع بالجزيرة.
ونشرت الصحفية عائشة الماجدي, المقطع على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وكتبت عليه: (وقاحة واستفزاز غريب).
وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (ياخ الحرب زاتها عندها لكن البتعمل فيهو دا يا الربيع عدم احترام وبنات الجزيرة أشرف من أي جنجويدي).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحفية عائشة الماجدي ترد على استفزازات الربيع عبد المنعم لأهالي الجزيرة: (وقاحة واستفزاز والبتعمل فيهو دا عدم احترام وبنات الجزيرة أشرف من أي جنجويدي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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