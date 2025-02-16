أشعل القيادي بالدعم السريع, الربيع عبد المنعم, ثورة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي, وذلك خلال بث مباشر له على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام الربيع, خلال حديثه باستفزاز سكان ولاية الجزيرة, التي اقتمتها قوات الدعم السريع قبل أن يقوم الجيش باستعادتها وتحريرها. وقال الربيع في حديثه الذي وجهه لأهالي ولاية الجزيرة: (بالمناسبة نحنا عندنا أولاد عندكم عاوزين نستعيدهم, تتذكروا لمن أولادنا دخلوا الجزيرة قلتوا شنو). وتابع حديثه المستفز الذي رصده محرر موقع النيلين: (طلع المجموعة بتاعت القحاحيت “القحاتة” الكذابين وقالوا 5 ألف بنت في الجزيرة تم اغتصابها). وختم مطالباً الحكومة القادمة بتسليمهم ما أسماهم “أولاد أبوك”, قائلاً بسخرية: (غايتو أولادنا ديل ما تخلوهم هناك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. القيادي بالدعم السريع الربيع عبد المنعم يستفز أهالي الجزيرة ويشعل ثورة من الغضب على مواقع التواصل: (القحاتة قالوا جنودنا اغتصبوا 5 ألف بنت بالجزيرة ولذلك عندنا أولاد عندكم عاوزين نستعيدهم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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