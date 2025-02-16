مباحث ولاية القضارف تنجح في ضبط ادوية مهربة

في عملية نوعية نفذتها مباحث ولاية القضارف بالتنسيق مع مباحث التجارة والتموين، تم ضبط مخزن يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة السودانية، وذلك بعد ان وردت معلومات دقيقة تفيد بتخزين هذه الأدوية استعدادًا لتوزيعها في الأسواق المحلية.بعد التحقق من المعلومات، تم إصدار أمر تفتيش وتحرك فريق مشترك بقيادة الرائد شرطة جلال إبراهيم صابر من مباحث التجارة والتموين والملازم أول محمد صديق من مباحث الولاية. رافق الفريق طاقم طبي من إدارة الصيدلة والسموم بوزارة الصحة بولاية القضارف حيث تم تفتيش المخزن بدقة.

أسفرت العملية عن العثور على (20) نوعاً من الأدوية غير المسجلة شملت منشطات جنسية وأدوية أخرى محظورة، تمثل خطراً صحيًا على المواطنين تقدر قيمتها باكثر من 10 مليار جنيه سوداني، وفقًا للكشف المرفق من الجهات المختصة.

لم يكن لدى صاحب المخزن أي تصديق رسمي من السلطات المختصة وبعد عرض المضبوطات على وكيل النيابة، تم فتح بلاغ بالرقم 291 تحت المواد 16 و17 من قانون الصيدلة حيث تم توقيف شخصين كانا يديران عمليات استلام الأدوية وتوزيعها، وهما:

1. م

. م. ع

2. ع. ا. ع

تم تصنيف جميع المعروضات من قبل إدارة الصيدلة، والتي ستعد تقريرًا مفصلًا لدعم إجراءات التحقيق.

السيد اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد احمد مدير شرطة ولاية القضارف أشاد بجهود الفرق الأمنية والصحية في ضبط هذه الكميات الكبيرة من الأدوية المهربة، مؤكدًا استمرار الحملات وحماية المواطنين من المخاطر الصحية الناجمة عن الأدوية غير المشروعة.

وافاد ان هذه العمليات تمثل خطوة مهمة في مكافحة تهريب الأدوية وحماية الصحة العامة، في ظل تزايد انتشار الأدوية غير المسجلة التي تشكل تهديدًا مباشرًا على حياة المواطنين.

سونا