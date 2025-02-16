شاهد بالفيديو.. الجيش يواصل التقدم والاكتساح ويقتحم منزل قائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو

واصل الجيش السوداني تمدده في العاصمة السودانية الخرطوم, وتحديداً مدينة بحري, والتي اقترب القوات المسلحة من السيطرة عليها بالكامل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر جنود بالجيش مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي, من داخل منزل قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو. https://www.facebook.com/reel/606766728914211 ونجح جنود الجيش, والقوات الخاصة, في تحرير حي كافوري, الشهير ببحري, والذي يسكن فيه قائد ثاني قوات الدعم السريع قبل الحرب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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