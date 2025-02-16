شاهد بالفيديو.. (لو انتهت الحرب وانتصرنا على دولة آل دقلو).. زلة لسان “شارون” تثير غضب “الدعامة” وتوقعات بتصفيته على طريقة النقيب سفيان بسبب تكراره نفس الخطأ

أثار القائد الميداني للدعم السريع “عمر”, والشهير باسم “شارون” موجة من الغضب داخل الصفحات المناصرة والمساندة لقوات الدعم السريع.

وبالمقابل قابل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, موقفه بسخرية كبيرة بعد أن قاموا بنشره وتداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “شارون”, كان قد ظهر في بث مباشر, تحدث فيه عن ما بعد الحرب التي يشهدها السودان.

https://www.facebook.com/reel/1072964531267925

القائد الميداني المكره عند معظم السودانيين, فتح النار على نفسه بزلة لسان منه وذلك خلال حديثه, حيث قال: (لو انتهت الحرب وانتصرنا على دولة آل دقلو), قبل أن يتراجع ويجتهد في محاولة لتعديل حديثه.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, من جانبه توقع تصفية “شارون”, على طريقة النقيب سفيان, والذي ارتكب نفس الخطأ في مقطع سابق وبزلة لسان أيضاً وذلك عندما وصف قائد الدعم السريع “حميدتي”, بالكلب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)