والي الخرطوم يستقبل قافلة قبيلة الحسانية المتواجدين في غرب النيل

إستقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم قافلة نظارة الحسانية المتواجدين بالجهة الغربية للنيل والتي قادها عدد من النظار والعمد المشائخ وذلك بحضور الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبدالسيد إبراهيم واللواء وعميد جامعة كررى اللواء أمير سليمان واللواء ركن عبدالرحمن الجعلي مدير إدارة التوجيه المعنوي دعما وسندا للقوات المسلحة والقوات النظامية كافه والمستنفرين في معركة الكرامة

وتضم القافلة كمية من المواد من العينية وأعداد كبيرة من الماشية وذلك تأكيداً لتلاحم الشعب السوداني مع القوات المسلحة تحت شعار (نحن في الشدة بأس يتجلى)

وحيا والي الخرطوم المساهمات الكبيره التي ظل يقدمها المجتمع السوداني دعما وسندا للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين الذين يتقدمون يحققون الانتصارات المتتالية في معركة الكرامة وحيا الوالي قبيلة الحسانية بغرب وجنوب وشمال الولاية لاسهاماتهم العديده ومواقفهم البطولية الداعمه لبقاء الدولة السودانية

واكد اللواء عبدالرحمن الجعلي ممثل القوات المسلحة بأن الشعب السوداني وقواته المسلحة جسدا القول بالفعل جيش واحد شعب واحد وظلوا معنا في خندق واحد من أجل العزه والكرامة

واكد ممثل قبيلة الحسانية بأن القافلة تعبر عن تضامن قبيلة الحسانية مع القوات المسلحة باعتبارها سند الشعب السوداني ووعد بمواصلة الدعم عبر العديد من القوافل حتى يتحقق النصر المؤزر.

وحيا المتحدثون القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين على الانتصارات التي تحققت موكدين استعدادهم الوقوف صفا واحدا في سبيل عزة وكرامة الشعب السوداني الذي عانى كثيرا من انتهاكات المليشيا المتمردة التي انتهكت الأعراض ونهبت الممتلكات واغتصبت الحرائر واعدين بتقديم المزيدمن القوافل للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى .

المصدر إعلام ولاية الخرطوم