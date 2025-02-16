نحو 26 مليار دولار عملات أجنبية دخلت الأردن العام الماضي

قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، السبت، إن مجموع ما دخل الأردن من العملات الأجنبية عام 2024 وصل إلى 26 مليار دولار تقريبا.

وأضاف شركس وفق ما نقلت عنه المملكة، أن التدفقات المالية تشمل مقبوضات الاردن من العالم الخارجي من صادرات سلعية وخدمية وحوالات عاملين وتدفقات استثمارية.

ولفت إلى أن الاقتصاد الأردني نجح في أن يكون اقتصاداً وثيقاً مع العالم الخارجي.

وأوضح أنه على الرغم من التنافسية العالية مع الدول المجاورة فإن نتائج 2024 تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني.

وكالة عمون الإخبارية