القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على منزل قائد ثاني التمرد عبدالرحيم دقلو بكافوري

الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو تمكنت القوات المسلحة والقوات المساندة لها من السيطرة على منزل قائد ثاني التمرد عبدالرحيم دقلو وذلك بكافوري جوار مجمع النور الاسلامي،، لتقترب بشكل كبير من اعلان كامل مربعات كافوري كمناطق خالية من التمرد.

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