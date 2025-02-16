مسيرة استهدفت محطة أم دباكر التحويلية

افادت ادارة الاعلام والعلاقات العامة بشركة كهرباء السودان عن استهداف محطة ام دباكر التحويلية بمسيرة اصابت المحطة فجر اليوم تضرر على

اثرها المحول المغذي للنيل الابيض وكوستي وربك.

ويعتبر هذا الاستهداف السابع لمحطات الكهرباء على التوالي بعد مروي التوزيعية ومروي التحويلية مرتين والشوك ودنقلا مما ينعكس سلبا على خدمات المواطنين في المياه والصحة وغيرها.

ونطمئن المواطنين الكرام بأن الفريق الفني من مهندسين وفنيين وعمال في موقع الحدث لتقييم الأضرار والعمل على اصلاحها وارجاع التيار للمناطق المتأثرة فى اسرع فرصة ممكنة.

وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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