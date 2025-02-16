تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي باعجاب كبير من قبل المتابعين على الصفحات التي قامت بنشره. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع فرحة أسرة سودانية, تسكن حي “كافوري”, بمدينة بحري, بوصول الجيش لمنطقتهم. أفراد الأسرة الصامدة الذين رفضوا الخروج من منزلهم, قابلوا جنود الجيش بالتهليل والتكبير وبفرحة هستيرية, وذلك بعد زيارة مفاجئة من الجنود للأسرة بمنزلها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. أسرة سودانية صامدة بحي كافوري تستقبل جنود الجيش بفرحة كبيرة لحظة دخولهم المنطقة وزيارتهم لمنزلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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