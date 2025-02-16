«الأمة» يحذر من تزايد مخاطر تقسيم السودان

قال حزب الأمة القومي، السبت.. إن العمليات العسكرية تمضي في اتجاه تقسيم السودان بسبب الانتهاكات وتنامي خطاب الكراهية.. مشددًا على أنه غير معني بتشكيل أي حكومة.

وقررت قوى سياسية وأهلية قريبة من قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرتها.. حيث تخطط لتوقيع الميثاق السياسي بعد غدٍ الاثنين تمهيدًا لإعلان الحكومة.

وقال الأمين العام لحزب الأمة، الواثق البرير.. في بيان اطلعت عليه (التيار إن “الوضع العملياتي قائم على تحولات القوة والدعم اللوجستي لطرفي الحرب، حيث تشير العمليات العسكرية إلى المضي في اتجاه تقسيم البلاد وتفكيك النسيج الاجتماعي”.

وأرجع ذلك إلى الانتهاكات الواسعة والقتل على أساس الهوية، وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية.

التيار