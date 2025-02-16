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«الأمة» يحذر من تزايد مخاطر تقسيم السودان

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هبة علي 0 تبليغ

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  • «الأمة» يحذر من تزايد مخاطر تقسيم السودان 2/2

قال حزب الأمة القومي، السبت.. إن العمليات العسكرية تمضي في اتجاه تقسيم السودان بسبب الانتهاكات وتنامي خطاب الكراهية.. مشددًا على أنه غير معني بتشكيل أي حكومة.

وقررت قوى سياسية وأهلية قريبة من قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرتها.. حيث تخطط لتوقيع الميثاق السياسي بعد غدٍ الاثنين تمهيدًا لإعلان الحكومة.
وقال الأمين العام لحزب الأمة، الواثق البرير.. في بيان اطلعت عليه (التيار إن “الوضع العملياتي قائم على تحولات القوة والدعم اللوجستي لطرفي الحرب، حيث تشير العمليات العسكرية إلى المضي في اتجاه تقسيم البلاد وتفكيك النسيج الاجتماعي”.
وأرجع ذلك إلى الانتهاكات الواسعة والقتل على أساس الهوية، وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية.

التيار

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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