شيخة البحر وادانا الناصر ووضحة الخطيب ونادية الحجي ضمن قائمة «فوربس» لأقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط

كشفت قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2025، عن تواجد كل من: نائبة الرئيس التنفيذي ل‍مجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، والرئيسة التنفيذية ل‍شركة البترول الوطنية الكويتية وضحة الخطيب، والرئيسة التنفيذية لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) الشيخة ادانا الناصر، والرئيسة التنفيذية لشركة صناعة الكيماويات البترولية نادية الحجي.

وأشارت «فوربس» إلى أن أقوى سيدات الأعمال في المنطقة، يواصلن إحداث تأثير ملموس في مختلف القطاعات، عبر قيادتهن أبرز الشركات المحلية والعالمية في المنطقة. وقد استند التصنيف إلى معايير عديدة، شملت: حجم الشركات، والإنجازات الفردية، والدور القيادي، إلى جانب المساهمات في مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

شيخة البحر

وقالت «فوربس» إن نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، حلت في صدارة تصنيف أقوى سيدات الأعمال على مستوى الكويت، كما جاءت بالمرتبة الثانية على مستوى المنطقة ضمن التصنيف السنوي، وذلك بفضل إنجازاتها في العمل المصرفي وخطواتها اللافتة في خدمة المجتمع.واستندت المجلة في اختيار أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط إلى العديد من المعايير الرئيسية التي تتضمن التأثير في المنطقة والأسواق التي تعمل فيها وحجم الأعمال من حيث الإيرادات والأصول والأصول المدارة والقيمة السوقية وعدد الموظفين، وكذلك الإنجازات والأداء ودور القائدات داخل المؤسسة، بالإضافة إلى مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي قادتها والخبرة المهنية وفترة تولي المنصب.

وتساهم البحر كنائب للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني في صياغة التطور اللافت الذي يحققه البنك منذ سنوات على صعيد ملفات مهمة تشمل التحول الرقمي والاستدامة، بالإضافة إلى مساهمتها في رسم السياسات ووضع الخطط التي تدعم تنفيذ توجهات البنك الإستراتيجية في توسيع بصمته الجغرافية، وكذلك جهوده الرامية إلى ترسيخ التمويل المستدام ومساندة التوجه العالمي بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون والتخفيف من مخاطر تغير المناخ.وضحة الخطيب

وأشارت «فوربس» إلى أن الرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة الخطيب، التي تشغل كذلك منذ أبريل 2024 منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، جاءت في المرتبة الرابعة على مستوى القائمة، والثانية بين سيدات الأعمال الكويتيات، بحسب المجلة التي تعتمد في اختيارها على مجموعة من المعايير، من بينها التأثير الذي أحدثته القائدة في المنطقة والأسواق التي تخدمها، والإنجازات التي حققتها خلال العام الماضي، ودورها القيادي والمسؤوليات التي تشغلها في شركتها، ومبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي ساهمت بها، وحجم الأعمال، وسنوات الخبرة المهنية، وغير ذلك من المعايير المتصلة بنطاق وحجم تأثير المرأة القائدة.

والخطيب حاصلة على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت عام 1994، وقد شغلت خلال مسيرتها المهنية عدة وظائف في شركة البترول الوطنية الكويتية، بدأتها كمهندس تصنيع عام 1994، ثم مهندس تصنيع أول بمصفاة ميناء الأحمدي 2003، فرئيسا لفريق البيئة 2005، ثم مديرا لدائرة الخدمات الفنية بمصفاة ميناء الأحمدي 2013، قبل أن يتم تعيينها عام 2019 نائبا للرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله، ثم رئيسا تنفيذيا للشركة منذ نوفمبر 2022.كما ترأست الخطيب جمعية مصنعي الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 وكانت آنذاك أول امرأة خليجية وكويتية تتولى هذا المنصب، .

الشيخة ادانا الناصر

وذكرت المجلة أن الرئيسة التنفيذية لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) الشيخة ادانا الناصر حلت في المركز الخامس ضمن القائمة، والتي انضمت إلى شركة كيبكو في 2004، وتشغل عضوية مجلس إدارتها منذ عام 2020، ثم عينت رئيسة تنفيذية للمجموعة في يناير 2022، وحققت الشركة أرباحا بلغت 205.7 ملايين دولار في أول 9 أشهر من 2024، وبلغت أصولها 41.6 مليار دولار. وفي أبريل 2024، أكملت مجموعة (OSN) التابعة لكيبكو، صفقة اندماج منصة البث (+OSN) مع «أنغامي»، بعد الاستحواذ على 55.45% من أسهم «أنغامي»، كما تشغل الناصر منصب المؤسسة ورئيسة مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الكويت، ورئيسة مجلس إدارة شركة التعليم المتحدة، والبنك الأردني- الكويتي، ومجموعة (OSN).

نادية الحجي

وقالـت «فوربـس» إن الرئيسة التنفيذية لشركة صناعة الكيماويات البترولية نادية الحجي، جاءت في المركز الـ 17، حيث انضمت إلى شركة صناعة الكيماويات البترولية، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، في عام 2019، وتولت منصبها الحالي في عام 2022.

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