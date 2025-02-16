الموت يغيب الفنانة السودانية الشهيرة آسيا مدني

توفيت منذ ساعات فنانة الفلكور السودانية المعروفة آسيا مدني, على نحو مفاجئ ظهر اليوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة, التي تقيم فيها منذ عدة سنوات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ذكرت مواقع اخبارية أن فنانة الفلكور السودانية, توفيت إثر معاناتها من أزمة صحية.

الفنانة الراحلة نالت شهرتها من خلال تقديمها أغاني الفلكلور السوداني، وقدمت حفلاتها بمهرجانات عديدة في مصر ودول أوروبا.

وتعتبر الفنانة آسيا مدني, من مؤسسي مشروع موسيقى النيل، وشاركت في بطولة فيلم يروي تفاصيل التجربة، وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الفنانة الراحلة آسيا مدني، كانت قد شاركت في المسلسل المصري “بطن الحوت”، بطولة محمد فراج، باسم سمرة، سماح أنور، أسماء أبو اليزيد، عبدالعزيز مخيون، محمود السراج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)