توفير كميات مقدرة من غاز الطبخ للمواطنين بمدني

أعلنت الإدارة العامة للبترول بولاية الجزيرة عن وصول ألف أسطوانة غاز طبخ بواسطة شركة الطريفي بسعر الأسطوانه أكثر من 51 ألف جنيهاً وسيتم طرح 600 أسطوانة منها اليوم بمدينة مدني وتخصيص 400 أسطوانة لمحلية أم القرى . وأعلن الأستاذ حسن سليمان مدير إدارة البترول في تصريح (لسونا) عن طرح 700 أسطوانة غاز طبخ جديدة بواسطة شركة بشائر بسعر 105 ألف جنيها للأسطوانة إضافة لتخصيص 2 ألف أسطوانة غاز طبخ لمدني من مستوع المناقل ستصل منها 600 ألف أسطوانة خلال اليومين المقبلين وسيتم طرحها المواطنين بواسطة محلية مدني الكبرى . ولفت سليمان للتنسيق الجاري مع أصحاب المخابز لتوفير الغاز بعد إكتمال صيانة العربة المتحركة لتوزيع الغاز مشيراً للترتيبات الجارية لتوفير الغاز لمحليتي أم القرى وجنوب الجزيرة من بورتسودان وأكد مدير إدارة البترول إستمرار جهود إدارته لتأمين إحتياجات المواطنين بكل محليات الولاية وذلك وفقاً لموجهات وقرارات لجنة الطواريء الإقتصادية بالولاية لتوفير إحتياجات المواطنين تسهيل سبل الحياة لهم بتسهيل إنسياب السلع والبضائع وتشغيل محطات الوقود وتوفير غاز طبخ .. سونا

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