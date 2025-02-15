الشمالية تستقبل وفد العودة الطوعية من أبناء ولاية الجزيرة، العائدين من جمهورية مصر العربية للسودان

استقبلت الولاية الشمالية وفد أبناء ولاية الجزيرة، العائدين من جمهورية مصر العربية إلى السودان ضمن برنامج العودة الطوعية، التي تتبناها الولاية، بمشاركة الجهات ذات الصلة.

وأستقبل وفد الرحلة ممثل والي الشمالية منسق شؤون التوأمة والمعابر والمغتربين الاستاذ محمد عوض و مفوض مفوضية العون الإنساني دكتور عبد الرحمن علي خيري والامين العام للمجلس الاعلى للثقافة والاعلام الاستاذ الباقر عكاشة عثمان ونائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية اللواء ركن م دكتور عبد الرحمن أحمد فقيري وقائد اللواء 266 دفاع جوي دنقلا العميد ركن على إدريس .

وأكد مفوض مفوضية العون الانساني بالشمالية فى تصريح (لسونا) ان عدد العائدين عبر هذه الرحلة يبلغ 350 مواطنا بعدد 7 بصات وأشار إلى ان هذه الرحلات تسيرها رابطة أبناء مدني بالقاهرة ضمن رحلات منتظمة للعودة الطوعية للسودان.

وأضاف انه تم توزيع معينات غذائية للعائدين من قبل جمعية الهلال الأحمر السوداني بالولاية وقال إن انطلاق الرحلات الطوعية، تأتي بعد تطهير مدينة ودمدنى من دنس التمرد و عودة الأمن والاستقرار فيها والشروع في عمليات إعادة الإعمار، وإعادة بناء ما دمرته الحرب بسواعد بنيها هذا وأكد عدد من المسؤولين بالولاية الشمالية على أهمية

العودة الطوعية في هذا الظرف للمساهمة في إعمار السودان، مؤكدين تكاتف السودانيين رغم معاناة الحرب، بعيدًا عن الانقسامات السياسية، مضيفين ان العودة تعد امتداد لمعركة الكرامة وبداية لمرحلة التعمير، حيث تمثل مدني نقطة تحول رئيسية في مواجهة التمرد، مجمعين على التضحيات التي قدمها ابناء السودان، مع القوات المسلحة والقوات المشتركة والأجهزة المساندة لهما والمقاومة الشعبية والمستنفرين.

سونا