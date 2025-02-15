تجار ود مدني يطالبون والي الجزيرة بفتح السوق

وقف والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير على الجهود التي تقوم بها محلية مدني الكبرى في إزالة مخلفات الحرب بعد تدمير السوق من قبل مليشيات الدعم السريع. وقد استجاب الوالي لطلب تجار السوق الكبير وممثلهم الذي طالب بفتح السوق وتوفير الحماية اللازمة.

من جهته، أكد مدير شرطة ولاية الجزيرة اللواء عبد الإله محمد علي الاستجابة لطلب ممثل التجار بتوفير حماية للسوق، بالإضافة إلى تعزيز الدوريات الأمنية ليلاً ونهاراً.

وأوضح المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى الأستاذ عادل الخطيب استمرار عمليات إزالة مخلفات الدمار والحرب في السوق، قائلاً: “بعد أن انتهينا من تنظيف موقف الحافلات وميدان أمجاد، نعمل الآن في مجمع الأوقاف بعد أن قمنا بإزالة العربات والأنقاض”. كما شكر المدير التنفيذي للمحلية إدارة النظافة بولاية النيل الأبيض على مشاركتها في عمليات تنظيف مدني الكبرى.

من جانبه، أكد ممثل التجار عليش عباس جاهزية التجار لإدخال بضائعهم، وقال: “نحن في انتظار قرار الوالي بفتح السوق الكبير وتوفير الحماية اللازمة”. وأضاف أن إدخال البضائع سيبدأ اعتباراً من يوم غد السبت.

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