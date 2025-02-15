ياسمين عز: هل الفلوس اللي بتصرفها الست في البيت ديون على الزوج؟

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قالت الإعلامية ياسمين عز، إنه من حق الزوجة حال طلاقها الحصول على نصف ثروة الزوج في بعض الحالات.
وأوضحت «عز»، ببرنامجها «كلام الناس»، عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة: «المرأة اللي اتجوزت وسابت شغلها عشان ترعى البيت، وعدى بيها العمر وكبرت وأولادها كبروا وفجأة زوجها طلقها، تعمل إيه؟!».
وأضافت: «المرأة اللي ساعدت زوجها في أول زواجها بفلوسها أو ذهبها، ولما ينجح، ويكبروا في السن، يطلقها، تعمل إيه؟ هل الفلوس اللي ساهمت بها في البيت سواء ذهب أو مرتبها أو شغلها اللي سابته تعتبر ديونا على الزوج؟!».
وتابعت «عز»: «في حكم في الشرع لمثل هذه الحالات، في حاجة اسمها حق الكد والسعاية، ليها حق معين عند الراجل، بيتحسب حسب الشرع».
المصري اليوم
اسماء عثمان
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