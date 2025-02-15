الصحفي محمد الطيب يهاجم الفنانة توتة عذاب بعد إهانتها لعازفها بالقاهرة: (دي عاهات حرب.. أديتيهو أغنية القمر بوبا وخربها ليك؟ ولو كنتي زي سميرة دنيا كنتي عملتي شنو يا “اصتاذة”)

واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهير السوشيال ميديا بالسودان هجومهم على الفنانة المعروفة توتة عذاب, وذلك بعد موقفها تجاه أحد عازفيها بالقاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سخر صحفيون وإعلاميون ومطربون, من المطربة التي أهانت عازفها في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع.

ومن ضمن المشاهير الذين هاجمة توتة عذاب, الصحفي محمد الطيب, والذي نشر تدوينة قوية على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, رد من خلالها على إهانة الفنانة لعازفها.

وكتب الصحفي محمد الطيب, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (واحد من الأخوان رسل لي فيديو فيهو (مرا لابسة توب) قالوا فنانة .

المرا دي بتحسب في قروش وبتقول للزول المعاها : (دي أديها للعازف الما بعرف يعزف).

تشوف (صرة وشها) وهي بتحسب في القروش تحلف تقول الزولة دي فنانة زي سميرة دنيا .

لو كنتي زي سميرة دنيا كان عملتي شنو يا (أصتاذ) ؟

أنا (العازف الما بعرف يعزف ده ما عرفتو) لكن كدا نقول ما بعرف يعزف.

صدقنا إنو ما بعرف يعزف .

طيب .

خرب ليك ياتو أغنية يا (أصتاذة) ؟؟

أديتهو أغنية (القمر بوبا) وخربها ليك ؟

ولا كنتي بتغني في (داوي ناري وإلتياعي) وطلع ليك من السلم ؟

منعول أبو الباروكة وحبوب التسمين والإنتفاخ ذاتو .

دي عاهات حرب).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)