- 1/2
- 2/2
واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهير السوشيال ميديا بالسودان هجومهم على الفنانة المعروفة توتة عذاب, وذلك بعد موقفها تجاه أحد عازفيها بالقاهرة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سخر صحفيون وإعلاميون ومطربون, من المطربة التي أهانت عازفها في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع.
ومن ضمن المشاهير الذين هاجمة توتة عذاب, الصحفي محمد الطيب, والذي نشر تدوينة قوية على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, رد من خلالها على إهانة الفنانة لعازفها.
وكتب الصحفي محمد الطيب, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (واحد من الأخوان رسل لي فيديو فيهو (مرا لابسة توب) قالوا فنانة .
المرا دي بتحسب في قروش وبتقول للزول المعاها : (دي أديها للعازف الما بعرف يعزف).
تشوف (صرة وشها) وهي بتحسب في القروش تحلف تقول الزولة دي فنانة زي سميرة دنيا .
لو كنتي زي سميرة دنيا كان عملتي شنو يا (أصتاذ) ؟
أنا (العازف الما بعرف يعزف ده ما عرفتو) لكن كدا نقول ما بعرف يعزف.
صدقنا إنو ما بعرف يعزف .
طيب .
خرب ليك ياتو أغنية يا (أصتاذة) ؟؟
أديتهو أغنية (القمر بوبا) وخربها ليك ؟
ولا كنتي بتغني في (داوي ناري وإلتياعي) وطلع ليك من السلم ؟
منعول أبو الباروكة وحبوب التسمين والإنتفاخ ذاتو .
دي عاهات حرب).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحفي محمد الطيب يهاجم الفنانة توتة عذاب بعد إهانتها لعازفها بالقاهرة: (دي عاهات حرب.. أديتيهو أغنية القمر بوبا وخربها ليك؟ ولو كنتي زي سميرة دنيا كنتي عملتي شنو يا “اصتاذة”) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.