وزير الخارجية المصري: نقدم كل سبل الدعم والرعاية لأعداد كبيرة من السودانيين

السودان و مصر قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقائه مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مصر تقدم كل سبل الدعم والرعاية لأعداد كبيرة من السودانيين الوافدين مشيرًا إلى جهود مصر في تيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى السودان. الجزيرة – السودان

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