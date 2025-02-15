أشعلت الفنانة السودانية المعروفة توتة عذاب, ثورة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول. وبحسب مقطع فيديو رصده محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة وهي تقوم بتوزيع أجور عازفيها بنفسها بالعملة المصرية. https://www.facebook.com/reel/519053317388674 حيث قامت بإعطاء أحد العازفين أجره عبر زميله ووجهت له عبارات قاسية بعد منحه جزء قليل من المال, حيث قالت بطريقة فيها إهانة للعازف (سميته الما بعرف يعزف والقروش دي كتيرة عليهو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة توتة عذاب تشعل ثورة من الغضب على مواقع التواصل بعد اهانتها لعازفها أثناء تسليمه أجره بالعملة المصرية (سميته الما بعرف يعزف ودي كتيرة عليهو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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