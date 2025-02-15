واصلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, اهتمامها بكواليس حفل زفاف خبيرة التجميل المعروفة سماح تبيدي. وبحسب مقطع فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين, فقد استعانت خبيرة التجميل بطفلتين لزفها في حفل زواجها الأسطوري الذي أقيم بإحدى قاعات الأفراح بالقاهرة. الطفلتين وقفتا أمام سماح تبيدي, وعريسها وقدمن فواصل من الرقص على أنغام إحدى الأغنيات الأجنبية وسط تعليقات متباينة من الجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط تعليقات متباينة من الجمهور.. طفلتان تزفان خبيرة التجميل السودانية سماح تبيدي على الطريقة الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.