مباحثات سودانية إيرانية لدفع التعاون الثنائي

يبدأ الدكتور علي يوسف أحمد الشريف وزير الخارجية غدا الاحد زيارة رسمية الى العاصمة الإيرانية طهران بدعوة من وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية سيد عباس عراقجي

وقال السفير عبدالعزيز حسن صالح سفير السودان لدى إيران لوكالة السودان للانباء ان وزير الخارجية سيلتقي خلال الزيارة رصيفه سيد عباس عراقجي وعدد من المسؤولين لتنوير الحكومة الايرانية بالتطورات في السودان و بحث سبل دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية.

واوضح السفير عبدالعزيز حسن صالح انه وخلال زيارة الوزير ستعقد لجنة التشاور السياسي بين الوزارتين اجتماعها الأول بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في يونيو ٢٠٢٤ وسيبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ثنائيا وعالميا وسيوقع الوزيران على مذكرة تفاهم انشاء لجنة التشاور السياسي اقتناعا من البلدين على اهمية التنسيق والتفاهم في مختلف الموضوعات عبر آليات العمل الدبلوماسي والسياسي.

.جدير بالذكر الفترة التي اعقبت عودة العلاقات الدبلوماسية شهدت حراكا اقتصاديا من ابرزها زيارة د.جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لطهران نوفمبر الماضي.

كما انهى مساعد وزير الاقتصاد والمالية الايراني ووفده زيارة لبورتسودان بتاريخ ١٣ فبراير الجاري

ومن المتوقع انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة في منتصف العام الجاري بطهران التي يرأسها من الجانب السوداني وزير المالية ومن الجانب الايراني وزير الزراعة وقد رحب السودان بالاستثمارات الايرانية ومشاركتها في مرحلة البناء والاعمار بعد الحرب.

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