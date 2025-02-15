نشرت صفحات مهتمة بأغاني فن “الطمبور” بالسودان, وتنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو أثار ضحكات المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر أحد عشاق “الطمبور” وهو يقتحم ساحة الحفل ويرقص بطريقة هستيرية. الرجل فقد السيطرة على نفسه بعد ارتفاع إيقاع الحفل, ودخل في حالة رقص هستيرية حيث رقص على طريقة لاعبي رياضة الجمباز وسط سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سوداني من عشاق “الطمبور” يفقد السيطرة على نفسه ويرقص بشكل هستيري على طريقة لاعبي “الجمباز” خلال حفل حاشد بالشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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