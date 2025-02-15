تسريب صور لتصميم آيفون 17 يكشف عن تغيير كبير في هواتف آبل

نشر “قطر نولوجي”، على منصة إكس، تسريباً لصورة تصميم آيفون 17 برو، ليكشف عن تغييرات جديدة أدخلتها شركة آبل على تصميم الآيفون الجديد

ووفق موقع “جينيس ريبورت”، قد يحمل تصميم الآيفون تغييراً كبيراً في هواتف شركة آبل، حيث يتميز الإصدار الجديد بتغيير مميز في تصميم الشاشة، مع إمكانية إدخال عدسة تكبير بتقنية المنظار للحصول على تكبير بصري محسن.

ويتوقع أن يعزز هذا التغيير من قدرات الكاميرا، ما يوفر للمستخدمين تجربة تصوير أفضل، خاصة في الصور البعيدة.

وتشير التكهنات إلى أن “آبل” قد تعتمد إطاراً من التيتانيوم للحصول على مظهر أكثر متانة وفخامة.

وهذه التغييرات في التصميم تهدف إلى جعل آيفون 17 برو يبدو وكأنه جهاز جديد تماماً من خلال تغيير بسيط في مظهره.

على الرغم من أن هذه التغييرات لا تزال في إطار التكهنات، يتوقع أن تبدأ الوحدات التجريبية لآيفون 17 في الظهور قريباً بحسب الموقع الرسمي للشركة.

الشرق القطرية