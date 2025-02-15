طائرة رونالدو تثير الجدل في مانشستر!

أثارت تقارير صحفية إنجليزية الجدل خلال الساعات الماضية، بشأن كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بعدما شوهدت طائرته الخاصة في مطار مانشستر.

ونشر حساب مطار مانشستر، عبر منصة “إكس”، فيديو شوهد من خلاله طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة، وهي متوقفة في المطار، دون تدوين أي تفاصيل، بعد 24 ساعة فقط من لعب الدون مباراته ضد أهلي جدة.

وشارك رونالدو في فوز النصر نظيره الأهلي (3-2)، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، في الجولة 20 من دوري روشن.

وقالت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، إن طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة، أثارت جدلًا حول ما إذا كان النجم البرتغالي سيعود في أي وقت قريب لمانشستر يونايتد، أم أن تواجده في المدينة كان لإنجاز أمر آخر.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو لا يزال يحظى بالاحترام عند مسؤولي مانشستر يونايتد، بالإضافه أنه يتمتع بشعبية كبيرة لدى جماهير الفريق، رغم خلافه مع المدرب السابق إريك تين هاج، وهو الأمر الذي تسبب في فسخ عقده ورحيله في 2023.

وأضافت أن كريستيانو ملتزم بالعمل مع نادية الحالي في المملكة العربية السعودية، ومن غير المرجح أن يكون على متن الطائرة التي هبطت في مطار مانشستر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المرجح أن يقضي رونالدو فترة ثالثة في أولد ترافورد، إذ لا يبدو أن رونالدو لديه خطط لإنهاء مسيرته في أي وقت قريب على الرغم من بلوغه سن الأربعين مؤخرًا.

وكانت تقارير ذكرت في وقت سابق أن الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر، ينوي إراحة رونالدو عن مواجهة الفريق السعودي ضد برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أبطال آسيا للنخبة، تفاديًا لضغط المباريات والإجهاد البدني.

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