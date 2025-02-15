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الطلاب المسلمين بجامعة “تونجي” بالصين يتبرعون بسقيا مياه لمدينة الفاشر

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • الطلاب المسلمين بجامعة “تونجي” بالصين يتبرعون بسقيا مياه لمدينة الفاشر 1/2
  • الطلاب المسلمين بجامعة “تونجي” بالصين يتبرعون بسقيا مياه لمدينة الفاشر 2/2

بدعم من مجموعة الطلاب المسلمين بجامعة “تونجي” بالصين… يتبرعون بسقيا مياه لمراكز إيواء النازحين المهجرين قسراً من قراهم بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

الجزيرة – السودان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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