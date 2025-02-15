قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن ‏الاتحاد الأفريقي ينظم اجتماعا يبحث فيه معالجة القضايا الإنسانية في السودان مع مسببي الأزمة الإنسانية في السودان. واضاف قائلا (الى متى يستمر هذا التساهل والانتهاك السيادي والتدخل في شؤون الغير والاستهبال). سونا

كانت هذه تفاصيل خبر مناوي: الاتحاد الأفريقي ينظم اجتماعا يبحث فيه معالجة القضايا الإنسانية في السودان مع مسببي الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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