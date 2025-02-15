الرياض يوقف سلسلة الهلال في الدوري السعودي

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أوقف الرياض، سلسلة مميزة للهلال استمرت 545 يوما في الدوري السعودي للمحترفين.وواصل الهلال مسلسل إهدار النقاط في دوري روشن السعودي، وذلك بعد تعادله مع ضيفه الرياض (1/1)، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.
وذكرت شبكة “سوفاسكور“: “الرياض أوقف سلسلة الانتصارات المتتالية للهلال على ميدانه في دوري روشن السعودي والتي دامت لـ25 مباراة”.
وأردفت: “يعود آخر تعثر للهلال داخل ميدانه ضد الفيحاء بتاريخ 19 آب/أغسطس 2023 ضمن الجولة الثانية من فعاليات الدوري موسم 2023/24”.
ورفع الهلال رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الاتحاد المتصدر، والذي يلعب غدا مع الوحدة، ضمن منافسات الجولة ذاتها، بينما رفع الرياض رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع.
كووورة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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